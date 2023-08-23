Meclis dışı mücadele zemini

HDP yönetiminin ittifak stratejisini de değiştireceği öğrenildi. HDP, ‘ortak mücadele zeminini’ parlamento dışı yapılarla genişletecek. Siyasi yasak talepleri ise eş genel başkan belirleme sürecini de zorlaştırıyor.

Hüseyin Şimşek

HDP, TİP’in kendi logosu ile seçime girmesi, EMEP’in ise iki milletvekilinin istifa ederek kendi partisine geçmesi sonrasında ittifak stratejisi değiştiriyor. Halk toplantılarında ve yetkili organlarında partinin yeni dönem stratejisini tartışan parti yönetimi, yeni partide yeni strateji ile siyaset yapmayı kararlaştırdı. HDP, parlamento dışı siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile “ittifak” yapacak, bu kuruluşların temsilcileri, aday listelerinde yer alabilecek, ortak mücadele zemini bu yolla tüm halka yayılacak.

Hakkında kapatma davası süren HDP, kritik karar öncesinde hafta sonu son kongresini toplayarak davanın sonuçlanmasını bekleyecek. Sembolik bir yönetim oluşturacak HDP yönetimi, partinin "eş başkanlıklar, eş sözcülükler" şeklindeki yetkili kurullar modelini Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’ne taşıma kararı alacak. Gelecek ay gerçekleştirilecek YSP kongresinde ise HDP yönetiminin YSP’ye taşınma kararı onaylanacak ve süreç resmen tamamlanmış olacak.

Kritik süreç öncesinde YSP’nin yeni ismi ve yönetimi için partiye öneriler iletilmeye devam ediyor. Son kararın gelecek ay ortasına kadar alınması bekleniyor. YSP’nin yeni eş genel başkanları için Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek, Tuncer Bakırhan, Ayşe Acar Başaran ve Tülay Hatimoğulları Oruç’un isimleri geçiyor. Ancak bu isimler hakkında siyasi yasak talep edilmesi nedeniyle eş genel başkanlardan birinin Meclis dışından belirlenebileceği bildiriliyor. Bu isim içinse önerilerin alınmaya devam ettiği bildirildi. Yeni parti ismi konusunda da çok sayıda önerinin iletildiği, parti kısaltması HEP ya da HBP olacak şekilde bir ismin arandığı kaydedildi.

SİYASİ PARTİLER GERİ PLANDA OLACAK

Son seçimde oluşturulan ittifak modelinin tabanın tepkisini çektiği görüşü ile hareket eden HDP, yeni partide yeni bir ittifak stratejisi oluşturma kararı da aldı. Buna göre, TİP ve EMEP ile kurduğu ittifakı yeni dönemde ancak “ortak liste” durumunda sürdürecek parti yönetimi, bunun yerine tabanla daha çok temas etmelerine olanak sağlayacak kesimlere yönelecek. Parlamento dışı yapılar, sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek örgütleri, sendikalar ve derneklerle yakın ilişki içerisinde olacak parti yönetimi, özellikle seçim sürecinde bu kurumlarla temasını artıracak, aday belirlemeden parti stratejisine kadar çok sayıda konuda ortak hareket edecek. Bu kurumlardan temsilcilere, hem milletvekili hem de belediye başkanı ve meclis üyeliği aday listelerinde yer verilebilecek.