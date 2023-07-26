Meclis’te Sarıgül'e yumruk atan Tüysüz'den açıklama: Bana yüklü miktarda borcu var

Meclis'te CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk atan eski vekil Turan Tüysüz, "Bana yüklü miktar borcu var. Ben onu ziyarete gittim. İlk o bana yumruk attı" dedi.

TBMM'de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yumruk atan Turan Tüysüz, yaptığı açıklamada Sarıgül'ün kendisine yüklü miktarda borcu olduğunu söyledi.

10Haber’e konuşan Tüysüz, "Ne kadar borcu var size" sorusuna "O uzun bir mesele boşver. Ama yüklü miktar borcu var. Biz onun için kavga ettik. CHP’den atıldık adam bizi tanımadığını söylüyor. Ayıp" diye yanıt verdi.

Tüysüz yumruk olayıyla ilgili, "Ben onu ziyarete gittim. Orada Meclis’in kamerası var. İlk o bana yumruk attı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Sarıgül, dün Meclis kulisinde Turan Tüysüz tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrası Meclis'te basın açıklaması yapan Sarıgül, "Geçmiş dönem milletvekilliği yapmış bir arkadaşımızın nerede, ne konuşacağını bilmemesini de büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Parlamentoda böylesine bir olayın tecelli etmesi beni son derece üzmüştür" ifadelerini kullanmıştı.

Sarıgül, bir gazetecinin "Konu alacak verecek meselesi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ne olduğunu bilmiyorum; alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum, konuşma şekli hoş değildi. Konuşmalarını dikkate almadan uzaklaştım, iyi ki uzaklaştım" yanıtını vermişti. Sarıgül, Turan Tüysüz hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

Öte yandan Turan Tüysüz ise gazetecilerin, "Alacak-verecek meselesi miydi? Size borcu mu vardı?" sorusuna, "Aynen öyle" karşılığını vermiş, "Maddi bir borç muydu?" sorusunu ise "Hem maddi hem manevi" diyerek yanıtlamıştı.