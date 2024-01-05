Medeni Kanun’dan elinizi çekin

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri İstanbul Taksim’deki The Marmara Oteli önünde, Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Medeni Kanun Çalıştayı’nda kadın haklarının yeniden tartışmaya açılacağını belirterek eylem yaptı.

Eylemde söz alan Genel Sekreter Fidan Ataselim, “Medeni kanuna öyle ya da böyle el uzatmak demek hilafet çağrılarının yapılabildiği, AYM kararlarının hiçe sayıldığı bu günlerde laikliğe savaş açmak demektir. Medeni Kanun’a dokunamayacaklar. Medeni kanun medeniyet demektir. Korkma, laikliğe, medeniyete biz sahip çıkacağız, Medeni Kanun’a dokunamayacaklar” ifadelerini kullandı.