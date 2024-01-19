Medyaya, yargıya sopa gösterenlerle savaşıyoruz

Politika Servisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Vira Kavşağı’nın açılışına katıldı. Programın ardından gazetecilerle buluşan İmamoğlu’na, Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un, belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili açıklaması soruldu.

İmamoğlu da bu soruyu, Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde poşet müjdesi vermesini hatırlatarak cevapladı:

“Bizim insanlarımızın şu andaki ekonomik anlamda temel sorunu özellikle yüksek enflasyon ve fiyat artışlarının sıklıkla insanların ihtiyaçlarının artmasına sebep olmasıdır. Yani bugün 7 bin 500 lirayı emekliye reva gören bir anlayış bizimle insanların iş gücüyle ya da çalışanlarımızla olan aramızı bozmaya kalkmasın. Bunu anlayamaz bile. Onların tek anlayacağı iş poşet işi veya bu tarz işlerdir. Ekonomi deyince akıllarına o geliyor.”

İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e geçmiş olsun dileklerini iletti, “Bu ve buna benzer girişimlere yeltenenler, bizim itibarımızı zedelemeye çalışanlar görecekler ki bir demokrasi şamarı yiyecekler bu milletten” dedi.

“Biz sadece bir siyasi rakibe karşı yarışmıyoruz” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, yerel seçimlerde medyanın yüzde 95’ine, hukuk sistemine yargı sopası kullananlara karşı yarıştıklarını belirtti.

Çelik, Kurum ile bir kadın arasında geçen “Beykoz’da arsam yıkıldı” diyalogu üzerine konuştu. “Arsanın nasıl yıkıldığını anlayabilmiş değiliz” diyen Çelik, olayın kurgu olduğunu söyledi:

“Beykoz muhtarı açıklama yaptı, ‘Burada İBB’nin böyle bir projesi yok’ dedi. Ancak bir hanımefendi çıktı, siyasi rakibimizin yanında ‘Benim arsam beş yıl önce yıkıldı’ dedi. Arsanın nasıl yıkıldığını da anlayabilmiş değiliz ama o olayın bir kurgu olduğunu bütün İstanbullular biliyor. Biz şunu çok iyi biliyoruz: Karalama kampanyalarına karşı, iftiralara karşı mücadele ediyoruz. Ancak hep birlikte 31 Mart’ta büyük bir cevabı yeniden vereceğiz ve bu anlayışı 2028’e doğru Türkiye’de hep birlikte değiştireceğiz.”