Megakentin kaotik büyüsü eserlerde

Kültür Sanat Servisi

Yapı Kredi bomontiada, Resul Aytemür’ün “Mega Kentin Kaotik Büyüsü” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Aytemür’ün tanık olduğu kentli insanın yaşamına odaklanan son dönem yağlı boya resimlerinden oluşuyor.

Mimar Erhan İşözen’in küratörlüğünü yaptığı sergide, ressamın hümanist duygularla ele aldığı taraftarlar, sokak müzisyenleri, seyyar satıcılar, farklı kimlikleri barındıran semt pazarları, parklar, Beyoğlu'nun ara sokakları konulu resimlerin yanı sıra insanın içinde yaşadığı değerleri, doğa manzaralarını, yaz mevsiminde deniz ve insanı konu alan resimleri de görülebilecek. Aytemür, sergisini “Beyoğlu’nun mahalleleri, sokakları, insanları resimlerimdeki ilham kaynağımdır” sözleriyle anlattı. Sergi, 2–28 Şubat’ta ziyaret edebilir.