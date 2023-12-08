Megakentte 110 bin bina tarandı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) depreme karşı bugün kadar gerçekleştirdiği projelere ve uygulanacak yol haritasına yönelik rapor yayımlandı.

“10 Adımda İstanbul Depreme Karşı Güçleniyor” raporunda deprem hazırlıkları kapsamında 110 bin binanın ziyaret edildiği, taramalar sonucunda 2 bin 205 bağımsız birimde yıkım gerçekleştirildiği ve 2 bin 219 bağımsız birimde tahliye işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Raporda, “Kentsel dönüşümün hızlanması için İBB iştiraki KİPTAŞ’ın İstanbul Yenileniyor projesiyle, 5 bin 538 bağımsız birim teslim edildi, ayrıca 4 bin 189 bağımsız birimin yapımı devam ediyor. 2 bin 48 bağımsız birimin üretilmesini hedefleyen 17 projenin planlanması sürüyor” denildi.