164 bin hektarlık alanda kentsel dönüşüm var

Haber Merkezi

İBB İmar Daire Başkanlığı’ndan BirGün’e yapılan açıklamada da şu veriler paylaşıldı: “İstanbul’un her iki yakasında yer alan 15 ilçede toplam 164 bin 58 hektar alanı kapsayan 21 proje alanında kentsel dönüşüm proje çalışmalarımız devam ediyor.

Bu projelerle, dönüşüm süreçlerini gerçekleştirerek yurttaşlarımızın güvenle barınabilecekleri yaşam alanlarını üreteceğiz. Bilindiği gibi Hızlı Tarama ile Bina inceleme yöntemi ile riski bina bazında tespit ediyoruz. Bu hizmete İstanbullular binatespiti.ibb.istanbul adresinden dijital ortamda başvurabilecekleri gibi elden İBB Hizmet binalarına ulaştıracakları dilekçelerle de başvurabiliyorlar. Şimdiye kadar 110 bin kadar binayı ziyaret ettik, 160 bin kadar başvuru aldık ve 35 bin binada tarama yaptık. İncelemeler sonucunda (çoğunluğu 99 öncesi binalar) binaların yarısının D ve E sınıfı olduğu, yani riskli ve yüksek riskli olduğu tespit edildi.

318 binada ise deprem güvenliğinin hemen hiç olmadığını tespit ettik, bu binaların tahliye ve yıkım işlemleri sürüyor. Şimdiye kadar 132 binada resmi işlemler başlatılarak yıkım sürecine girdi, yıkılanlarla 398 konut tahliye edilmiş oldu. 132 binanın süreci tamamlandığında bin 400 konut tahliye edilmiş olacak. 2’nci etapta yer alan bin 238 bina içinse meclis kararımızı aldık, saha çalışmalarını yapmaktayız.”

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BUGÜNE KADAR TOPLAM 30 BİN BAŞVURU YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri olan KİPTAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın paydaş olduğu ‘İstanbul Yenileniyor’ platformuna yapılan başvuruyla binalar hızlı tarama testinden geçiriliyor. İstanbul Yenileniyor ile olası riskli yapınızın yenilenme süreci sırasıyla başvuru, teklif ve uzlaşma olarak 3 aşamada gerçekleştiriliyor. 1 Aralık’ta hazırlanan verilerde şu bilgiler yer aldı:

1. aşama: İstanbul Yenileniyor’a bugüne kadar toplam 30 bin 435 adet başvuru yapıldı. Bu başvurular; 39 ilçe 641 mahalleden yapıldı. Başvurular; 20 bin 967 parsel, 41 bin353 yapı ve 454 bin 021 bağımsız birimde 1 milyon 657 bin 768 kişiyi kapsadı

2. aşama: 39 farklı ilçeden 72 bin 279 bağımsız birimde yaklaşık 269 bin 648 kişiyi kapsayan toplam 3 bin 132 adet ön teklif talebi alındı.

3. aşama: 33 farklı ilçeden 20.717 bağımsız birimde 78.376 kişiyi kapsayan toplam 691 adet uzlaşma talebi alındı. Toplam başvuruların %68’i tek yapılardan geldi. Bu da 20 bin696 başvuru anlamına geliyor. Tek yapı başvuruları; 308 bin734 bağımsız birimde yaklaşık 1 milyon 127 bin 282 kişiyi kapsıyor.

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İKTİDARIN AFET YÖNETİMİ YOK

Deprem bir kez daha ülke gerçeklerini hatırlattı. Kentsel dönüşüm yasalarıyla deprem gerçeğini fırsata çeviren AKP iktidarı ise sermayenin çıkarlarına uygun rant politikalarıyla halkın sorunlarını kapsamaktan çok uzak. Neo-liberal belediyecilik anlayışının hâkim kılındığı yerel siyaset düzeninde demokratik yönetim şekilleri ortadan kaldırılırken halkın yönetime katılması da engelleniyor. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin ise afet yönetimine dair hiçbir program ortaya koyulmuyor. İttifak tartışmaları ve kişiler üzerinden yürüyen adaylık ilanları arasında halk, deprem gibi bir afet karşısında yalnız bırakılıyor. Yerel yönetim anlayışları partilerin ya da kişilerin çıkar çatışması içerisinde yürümeye devam ediyor.

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DAYANIKLILIK TESTLERİNİN SONUÇLARINI GİZLEMİŞLER

Bursa’da meydana gelen depremin ardından okulların depreme dayanıklılığı yeniden gündeme geldi. Sözcü’de yer alan habere göre, Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, Bursa’da 150 okula yapılan deprem dayanıklılık test sonuçları kamuoyundan gizlendiğini söyleyerek özetle şu ifadeler, kullandı: “Depremin okul saatinde gerçekleşmesi nedeniyle ailelerin telaşla okullara koşuşturması kent genelinde bir kaosa neden olmuştur. Bu telaş, okulların deprem dayanıklılığı konusundaki kaygılarının açık göstergesidir. Bursa Valiliği 2015 yılından bu yana süren okulların deprem dayanıklılığı tartışmalarında gerekli açıklamaları yapmaktan kaçınarak bugün yaşanan kaygıların zeminini oluşturmuştur. 2015 yılında Bursa’da 150 okula yapılan deprem dayanıklılık test sonuçları kamuoyundan gizlenmiş, bu okulların 13’ü 2017 yılında, 24’ü 2020, 12’si 2023 yılında yıkım kararı nedeniyle tahliye edilmiş, bir kısmına güçlendirme yapılmış ancak gerekli müdahalenin yapılmasını bekleyen henüz kaç okulumuzun var olduğu sorusuna açıklama getirilmemiştir.”