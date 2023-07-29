Mehmet Akif Ersoy'un THY isyanı: İnanılmaz bir sorumsuzluk

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy THY'den bilet almasına ve havaalanına zamanında gitmesine rağmen uçağa alınmadığını ve 2. kez bilet almasının istendiğini söyledi.

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Türk Hava Yolları'ndan (THY) bilet alıp havaalanına zamanında gitmesine rağmen uçak kapasitesinin yüzde 10 fazlasına bilet satıldığı için uçağa binemediğini ve fark ödeyerek biletini değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşadıklarını anlatan Ersoy şunları söyledi:

"THY bu aralar sürekli fazla bilet satışı yapıyor. Tamam, gayet tabii bir durum. Ben havaalanına mesela 45 dakika kala geldim. Check in yapmama hiçbir şekilde izin verilmedi sistem üzerinden, kontrole geldiğimde de uçak dolu olduğu için beni almadılar.

Almadıkları gibi ‘Çözüm ne’ diye sorduğumda da ‘Check in yapmadığınız için (uçağa alamıyoruz)’ dediler. Bana ‘Bir sonraki uçağa tekrar bilet almanız gerekiyor’ dediler.

Yani ben bilet satın alıp zamanında gelmeme rağmen uçağa binemiyorum. ‘Bir sonraki uçağa binebilir miyim’ diye sorduğumda da ‘Hayır, sizi bir sonraki uçağa da alamıyoruz; tekrar bilet almanız gerekiyor’ dediler. İnanılmaz bir sorumsuzluk bu arada."

THY'DEN CEVAP

Ersoy'un paylaşımına yanıt veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tüm kayıtları inceledik, kuralların belirlediği saatten sonra geldiğin için uçak yolcu kabulüne kapanmış. Sonrasında zaten biletin kurallar çerçevesinde değiştirilmiş ve yardımcı olmuşuz" dedi.

Ersoy ise ilk önce kendisinden ikinci kez bilet alınmasının istendiğini, daha sonra bir çalışanın yardımcı olduğunu anlattı. Üstün'ü telefonla araması için ise "Seni zaten çok kısa çaldırdım(saat geç olduğu için hemen kapattım) WhatsApp araması düşmediği için iki kez kez aramışım gibi görünmüştür" dedi.