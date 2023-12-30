Mehmet Büyükekşi hakkındaki istifa haberlerinin ardından TFF'den açıklama

TFF, Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükeşi'nin istifa ettiğini ve sağlık durumunun kötü olduğu haberlerini yalanladı.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Süper Kupa maçında Atatürk pankarlarının açılmasına izin verilmemesinin ardından sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a dönmek için harekete geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi.

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söyledil. Daha sonra Mehmet Büyükekşi'nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi'nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.