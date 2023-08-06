Mehmet Özhaseki “Yerinde Dönüşüm” projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm” projesine yapılan başvuruların 22 bin 899'u işyeri olduğunu, toplam başvuru sayısının ise 155 bin 293 olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm” projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı

Özhaseki, 22 bin 899'u işyeri olmak üzere 155 bin 293 başvurunun bulunduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mehmet Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçti. Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de 'Yerinde Dönüşüm' ile 11 şehrimize güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. 'Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. 'Yerinde Dönüşüm' projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"