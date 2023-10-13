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Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Ekonomi
  • 13.10.2023 15:28
  • Giriş: 13.10.2023 15:28
  • Güncelleme: 13.10.2023 15:39
Kaynak: AA
Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Lindner ile görüştü
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.

Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğunu ifade eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

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