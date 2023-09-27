Mehmet Şimşek: Doğru yoldayız, sabırlı olmalıyız

Financial Times'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide kendi döneminde atılan adımları savundu ve "Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD merkezli Financial Times'a konuştu. Şimşek, 'ekonomiyi yeniden dengelemeyi ve iç talebi yumuşatmayı' hedeflediklerini, ekonomi politikasındaki değişimi süreci için sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ekonomide atılan adımları desteklediğini vurgulayan Mehmet Şimşek, “Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Ancak sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” dedi.

"ENFLASYON, GEÇİŞ SÜRECİNDE"

Gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun 'geçiş sürecinde' olacağını kaydeden Şimşek, miktarsal sıkılaştırma tedbirleriyle birlikte finansal koşulların Merkez Bankası politika faizinin işaret ettiğinden daha sıkı olduğunu söyledi.

"GÜVENE İHTİYACIMIZ VAR"

Şirketlerin ve bankaların dış kaynak erişimlerine de değinen Şimşek “Biz ilerleme kaydettikçe şirketlerin ve bankaların uluslararası sermaye piyasalarına erişimleri iyileşecek, bu kritik bir konu. Bu noktadan sonra işimiz daha çok kolaylaşacak” diye konuştu. Şimşek “Enflasyon beklentilerini çıpalamak için güvene ihtiyacınız var” dedi.