Mehmet Şimşek duyurdu: İhracatçılara verilen kredide yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönem başlattıklarını bildirdi.

Şimşek, bu kapsamda Türk Eximbank'ın teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandıracağını kaydetti.

Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini aktardı. Şimşek, bu kapsamda Türk Eximbank'ın sermayesini temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20,6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.

Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" dedi.

ÖNCELİK KİME VERİLECEK?

Bu mekanizmalar tasarlanırken özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmalara öncelik vereceklerini kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:

"Türk Eximbank, bu doğrultuda ihracatçıların teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle de kredi kullanabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlayarak uygulamaya almış ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması yönünde önemli bir adım atmıştır. Teminat yapısının çeşitlenmesiyle, ihracatçılarımızın teminat mektubu komisyonları nedeniyle artan finansman maliyetlerini düşürmelerine ve bunun yanı sıra diğer bankalardaki kredi limitlerini de daha etkin kullanmalarına olanak sağlanacaktır."

Şimşek, özellikle katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların uygulamada önceliklendirileceğini ifade etti.