Mehmet Şimşek: İhracatta kurun önemli bir etkisi yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracat konusunda mesajlar vererek, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat performansı ve kurun seyri üzerine mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu ve kurun önemli bir etkisi olmadığını söyledi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."