Mehmet Şimşek: OVP'de öngördüğümüzün oldukça altında cari açık bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mart ayı dış ticaret verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, bu yıl OVP’de öngördükleri 34,7 milyar doların altında cari açık beklediklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, yıllık cari açığın da Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenin daha altında gerçekleşeceğini beklediklerini kaydetti.

Şimşek, "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız" iddiasında bulundu.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı.



Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.… https://t.co/VG5xKBLRID — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 5, 2024

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat martta yıllık yüzde 4,1 düşüşle 22,6 milyar dolar oldu. İthalat da yüzde 5,7 düşüşle 30,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Verilere göre, dış ticaret açığı yüzde 10,3 gerilemeyle 7,52 milyar dolar oldu.