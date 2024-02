Mehmet Şimşek'ten, Fatih Karahan ile ilgili İngilizce açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan ile ilgili Türkçe ve İngilizce mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda Mehmet Şimşek, "Bugün yeni Merkez Bankası Başkanımızın ilk günü. Kendisini bu göreve atanmasından dolayı bir kez daha kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Ekonomik programımızın uygulanmasında yeni başkan ve yetkin ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Şimşek, şöyle devam etti: "Karahan mükemmel bir seçim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası'nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan'ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok. Güçlü akademik kimliği de Türkiye için bir değerdir."

Mehmet Şimşek, şunları söyledi: "Mali disiplini yeniden tesis ederek enflasyonla mücadele sürecini desteklemeye ve aynı zamanda verimliliği artıracak ve Türkiye'nin rekabet gücünü geliştirecek yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Today is the first day of our new Central Bank Governor. Once again, I would like to congratulate him on his appointment and wish him success in his new role. I look forward to working with the new governor and his competent team in implementing our economic program.



Governor…