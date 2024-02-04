Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan, ilk açıklamasında fiyat istikrarı ve dezenflasyon vurgusu yaptı. Karahan, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan, açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Karahan, "Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Karahan, şöyle devam etti: "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Karahan'ın 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Görevde olduğu 7 ay boyunca ekonomide başarılı adımlar attıklarını öne süren Erkan, ailesiyle ilgili iddialar nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'görevden affını istediğini' söyledi.

Erkan'ın saat 22.06'da istifa mesajından yalnızca 1 dakika sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bakan Mehmet Şimşek imzalı bir yazılı açıklama yayımlandı. Şimşek'in mesajında Erkan'ın istifasının 'tamamen şahsi ve kendi takdiri' olduğu, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da kendi önerisi doğrultusunda atanacağı ifade edildi.

Açıklamaların ardından göreve getirilen yeni isim belli oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, Erkan'ın yerine geçen isim oldu. Resmi Gazete'de Karahan'ın atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararında Hafize Gaye Erkan'la ilgili "görevden alınmıştır" ifadesi dikkat çekti.