Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Fatih Karahan, son ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın yeğeni

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, aynı zamanda son ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın yeğeni. Mercan'ın damadı Alparslan Bayraktar da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın dün akşam istifasını duyurmasının ardından yeni başkan Fatih Karahan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte görevine başlayan Fatih Karahan, aynı zamanda 12 Ocak'ta görevi sona eren eski ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın yeğeni.

Karahan, emekli büyükelçi Murat Mercan'ın ablası Prof. Dr. Hatice Karahan ile SGK Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan'ın oğlu. Karahan, TCMB yönetiminin değişmesiyle 28 Temmuz 2023’de Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist oldu.

DAMADI DA BAKAN

Murat Mercan'ın damadı Alparslan Bayraktar ise mayıs ayında yapılan seçimlerden sonra kurulan kabinede Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi.

NİKAH ŞAHİDİ ERDOĞAN

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmişti. Murat Mercan o dönem Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini Erdoğan ile o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.

MERCAN EMEKLİ OLDU

Son olarak ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Murat Mercan, 12 Ocak'ta ülkeden ayrılırken 14 Ocak'ta da emekli oldu.

AKP'nin kurucu üyelerinden olan Murat Mercan, Şubat 2012'den Eylül 2014'e kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2017 - Mart 2021 döneminde Tokyo Büyükelçisi olan Mercan, Mart 2021'de Washington Büyükelçisi olarak atandı.

Murat Mercan, 2002-2011 yılları arası (22 ve 23. dönem) AKP'den milletvekili seçilerek TBMM'de de görev yapmıştı.