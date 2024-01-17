Mehmet Şimşek'ten 'vergi' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, 2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranının 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldiğini bildirdi.

Güncel 17.01.2024 17:32 Giriş: 17.01.2024 17:32

Güncelleme: 17.01.2024 17:36 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tahsilat performansına ilişkin, "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi" ifadesini kullandı. Şimşek sosyal medya hesabından vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi." Tahsilat performansımızı iyileştirdik.



2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi.



Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında… https://t.co/hq0qAJWWYs — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 17, 2024 Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldığına işaret eden Şimşek, çalışmalar sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini söyledi. HSBC'den Türkiye'ye erken gevşeme uyarısı