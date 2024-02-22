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Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomide uyguladığı politikaların seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğini söyleyerek, "Bu çerçevede, dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" uyarısında bulundu.

Ekonomi
  • 22.02.2024 15:18
  • Giriş: 22.02.2024 15:18
  • Güncelleme: 22.02.2024 15:30
Kaynak: AA
Mehmet Şimşek: Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, "Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Garanti Bankasının tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, "X" hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN"

Şirketlerin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebildiğini söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

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