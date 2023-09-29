Mehmet Şimşek yatırımcı arayışında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı 'sıcak para' ziyaretlerinin ardından yatırımcı arayışını sürdürüyor. Şimşek bu kapsamda ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret edecek.
Seçimlerin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadığı Mehmet Şimşek, derinleşen ekonomik krizden çıkış yolu bulma arayışını sürdürüyor.
Bloomberg'in Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.
Ziyaret takvimine göre Şimşek, 4-5 Ekim’de ilk olarak Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak.
Citibank ve BofA’nın düzenlediği toplantının ardından Şimşek’in durağı 11-14 Ekim’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları olacak.
Fas’ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Şimşek, Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak.
Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.
Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmişti. Ağustos ayında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılan Şimşek, eylül ayında ise ABD'de yatırımcılar ile bir araya gelmişti.