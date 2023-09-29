Mehmet Şimşek yatırımcı arayışında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı 'sıcak para' ziyaretlerinin ardından yatırımcı arayışını sürdürüyor. Şimşek bu kapsamda ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret edecek.

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