Meksika'da 12 kişiye ait vücut parçaları 7 farklı bölgede bulundu

Meksika'da 12 kişinin parçalanmış cesetleri ve vücut parçaları, 7 ayrı bölgede bulundu. Başsavcı, "Cesetlerin yanına bırakılan mesajlardan bir bağlantı olduğu anlaşılıyor" dedi.

Meksika’nın kuzeyindeki sanayi merkezi Monterrey ve çevresinde, ülkenin en zengin mahallelerinden bazıları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ceset bulundu.

12 kişinin parçalanmış cesetleri ve vücut parçaları, 7 ayrı bölgede tespit edildi.

Eyaletin üst düzey güvenlik yetkilisi Gerardo Palacios, cesetlerin, Tamaulipas eyaletindeki uyuşturucu kartellerine mensup kişilere ait olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. Gazete Duvar'ın haberine göre; Nuevo Leon Başsavcısı Pedro Jardon ise, "Cesetlerin yanına bırakılan mesajlardan bir bağlantı olduğu anlaşılıyor" dedi.

'İNTİKAM' OLABİLİR

Yerel basında ve sosyal medyada dolaşan söz konusu mesajların görselleri, cinayetlerin Kuzeydoğu Karteli tarafından işlendiğini ve gruba sızma iddialarının intikamı olduğuna işaret ediyor. Ancak, başsavcılık henüz fotoğrafların doğruluğunu teyit etmedi.