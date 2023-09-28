Meksika'da kaçırılan 7 gençten 6'sının cansız bedeni bulundu
Meksika'nın Zacatecas kentinde, 26 Eylül'de kaçırılan 7 gençten 6'sının cansız bedeni bulundu. Diğer genç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ederken, kaçırılma olayıyla ilgili olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.
Meksika'da 26 Eylül'de bir grup silahlı kişilerce kaçırılan 7 gençten 6'sının cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.
Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kaçırılan gençlerden 6'sının Zacatecas kentinde cansız bedeninin bulunduğu diğerinin ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Eyalet Hükümeti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, açıklamasında gençlerin yakınlarının ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Gençlerin kaçırılmasıyla ilgili olduğu düşünülen 2 kişinin ise gözaltına alındığı ve operasyonların sürdüğü bilgi paylaşıldı.
Zacatecas kentine bağlı Villanueva'daki El Potrerito Çiftliğinde, önceki gün 7 genç silahlı kişiler tarafından zorla alıkonulmuştu.