Meksika'da kaçırılan 7 gençten 6'sının cansız bedeni bulundu

Meksika'nın Zacatecas kentinde, 26 Eylül'de kaçırılan 7 gençten 6'sının cansız bedeni bulundu. Diğer genç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ederken, kaçırılma olayıyla ilgili olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

Dünya 28.09.2023 06:16 Giriş: 28.09.2023 06:16

Güncelleme: 28.09.2023 06:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA