Meksika'daki iki silahlı saldırıda 11'i polis, 16 kişi hayatını kaybetti
Meksika'nın güneyinde ve batısında düzenlenen iki ayrı saldırıda 11'i polis, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Meksika'nın güneyinde ve batısında düzenlenen iki ayrı saldırıda 11'i polis, 16 kişi yaşamını yitirdi.
İlk saldırıda Guerrero eyaletine bağlı Coyuca de Benitezde, ormanlık alanda yürüyüş yapan polis müdürü ile yanındaki korumalar, kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.
Silah saldırıda polis müdürü dahil 11 polis hayatını kaybetti.
İkinci saldırıda ise Michoacan eyaletine bağlı Tacambaro kasabasında, 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Saldırının uyuşturucu çeteleri tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.
Sosyal medyaya yansıyan videolarda, polisleri pusuya düşüren silahlı grubun 3 minibüsle olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
Saldırıların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, geniş çaplı operasyon başlattı.