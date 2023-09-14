Meksika Kongresi’nde sergilenen fosiller ‘uzaylılar’a mı ait?

Kendini ‘ufolog’ olarak tanıtan Jamia Maussan, dün Meksika Kongresi’nde ‘uzaylılara’ ait olduğunu iddia ettiği bazı fosilleri sergiledi. Ancak Maussan’ın geçmişi benzer konulardaki şaibeli iddialarla dolu.

Meksika Kongresi’nde düzenlenen oturumda gazeteci ve ‘ufolog’ Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi ülkede gündem oldu.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Maussan, Meksika Kongresinde yemin altında ifade verdi.

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergiledi.

FOSİLLERİN 1000 YAŞINDA OLDUĞUNU SAVUNDU

İfadesinde bu "mumyalanmış fosillerin insana ait olmadığını" savunan Maussan, şunları kaydetti:

"Onlar, dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon-14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesine göre, bu canlılar yaklaşık bin yaşındadır. Bunlar uzay gemilerinden çıkarılan varlıklar değildir. Daha ziyade diatom madenlerine gömülmüş varlıklardırlar. Diatom toprağı, 17 milyon yıl öncesine ait fosillerdir."

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Maussan, ABD'li ve Meksikalı yetkililere UFO'lara ait olduğunu savunduğu birkaç video da izletti.

Oturumda ayrıca Maussan, söz konusu fosillere ait X-ray görüntülerini de sergileyerek bunların içinde "yumurtalar" olduğunu kaydetti.

Maussan'ın sunumu, Meksika basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Fotoğraf: AA

ŞAİBELİ İSİM: MAUSSAN

Teyit.org’da yer alan habere göre, Jaime Maussan bir bilim insanı değil. Kendini "ufolog" olarak tanıtan Maussan'ın gazetecilik eğitimi de bulunuyor.

Fotoğraf: AA

2015 yılında sahte ve şüpheli bilgiler paylaşan ve komplo teorileriyle ünlü Gaia isimli bir site Peru’nun Nazca bölgesinde bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumyaları gündeme getirmişti. Aynı yıl Jaime Maussan da, Gaia’ya Nazca bölgesinde mumyalanmış bir bedenin varlığını raporlamıştı.

‘Ufolog’ Jamia Maussan, yine Peru'da 2017'de bulunan bazı mumyalanmış fosillerin "uzaylılara ait" olduğunu savunmuş ancak incelemelerde bu fosillerin insana ait olduğu belirlenmişti.