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Meksika’da sahildekilerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü

Meksika’da sahile düşen yıldırım sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yıldırımın düştüğü anlar anbean kayıt altına aldı.

Dünya
  • 19.09.2023 20:26
  • Giriş: 19.09.2023 20:26
  • Güncelleme: 19.09.2023 20:27
Kaynak: İHA
Meksika’da sahildekilerin üzerine yıldırım düştü: 2 ölü
FOTOĞRAF: İHA

Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Aquila şehrinde sahildeki bulunanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, olay anı yakınlardaki bir kişi tarafından cep telefonuyla anbean kayıt altına alındı.

Olayın ardından yerel yetkililer, bölgeye ziyarete gelen turistlere olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenli bir yere sığınma tavsiyesinde bulundu.

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