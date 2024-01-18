Melek Mosso konseri nedeniyle görevden alınmıştı: AKP’nin Tekirdağ adayı Cüneyt Yüksel oluyor

Tekirdağ'da şarkıcı Melek Mosso’yu sahneye çıkardığı için iktidar yandaşları tarafından hedefe oturtulan AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in AKP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ifade edildi.

Tekirdağ'da Melek Mosso konserinin ardından görevden alınan AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterileceği belirtildi.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 16’sı büyükşehir, 47 ilin belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor.

Adana’da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya’da Hakan Tütüncü, Diyarbakır’da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay’da Mehmet Öntürk, İzmir’de Hamza Dağ’ın açıklanması beklenirken; Tekirdağ'da dikkat çeken bir ismin açıklanacağı ifade edildi.

AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak görev yaparken şarkıcı Melek Mosso konseri düzenleyen Cüneyt Yüksel'in Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor.

MAKLUBE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler'in 2017 yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda aralarında Cüneyt Yüksel’in de olduğu çok sayıda kişinin ‘maklube’ sofrasındaki fotoğrafına yer verildiği ortaya çıktı.

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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2023 yılında 57'ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso sahne almıştı.

Mosso, son yıllarda yaptığı açıklamalar nedeniyle sahnede özür dilerken, konseri düzenleyen AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yandaşlar tarafından hedef alınmıştı.

Şarkıcı Melek Mosso’yu sahneye çıkardığı için kendi partisinden tepki gören Cüneyt Yüksel, özür dilemişti.

Kısa süre sonra Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konseri düzenlemesiyle artan eleştirilerin ardından görevden alınmıştı. Yüksel’in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirilmişti.