Memur-Sen'den memur zammına tepki: Haksız kararı kabul etmiyoruz

Kamu işvereni ve iktidar ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zammı görüşen Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun bugün verdiği kararı kabul etmediğini söyledi. Hakem Kurulu'nun iktidarın teklifini 'noter' gibi onayladığını vurgulayan Memur-Sen, kurulun yapısının değiştirilmesi gerektiğini de ifade etti.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde nihai kararı veren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin teklifiyle aynı oranda zam yapılmasına karar verdi. Kamu işvereni ve iktidar ile önümüzdeki 2 senede yapılacak zammı görüşen Memur-Sen, bugün Hakem Kurulu'nun verdiği karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hakem Kurulu'nun 'noter' gibi kamu işvereninin önerdiği 'piyasa gerçekliğinden uzak, enflasyon beklenti ve verisini dikkate almayan teklifi' kabul ettiğini ifade eden Memur-Sen, "Kararı kabul etmiyoruz" derken Hakem Kurulu’nun yapısının değiştirilmesi çağrısı yaptı.

Memur-Sen'in açıklamasında, Hakem Kurulu'nun "6 milyonu aşan kitlenin yükünü taşıyacak bir yapıda olmadığı" vurgulanırken "İşveren/Hakem Heyetinin kamu görevlileri kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün Hakem Kurulu tarafından açıklanan haksız karar ile bir aydır süren toplu sözleşme dönemi sonuçlandı.

Bilindiği üzere Memur-Sen Konfederasyonu olarak, Kamu İşvereninin piyasa gerçekliğinden uzak, enflasyon beklenti ve verisini dikkate almayan, kamu görevlilerinin enflasyon altında ezilmesini öngören yüzdelik zam rakamlarını reddetmiş; kazanımlarımızı güvence altına alan 50 maddenin yer aldığı Toplantı Tutanağı ile süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandırmıştık.

'NOTER USULÜ'

Kamu görevlileri ve emeklilerine yönelik 2024 ve 2025 yılları maaş/ücret artışı, Refah payı ve enflasyon farkının zammı geçtiği aydan itibaren artırımlı ödenmesi ve kira yardımı, dini bayram ikramiyesi, bozulan ücret skalasının düzeltilmesi gibi birçok teklifimiz reddedilerek; tüm itirazlarımıza, açıklamalarımıza, ısrarlı karşı duruşumuza ve karşı oylarımıza rağmen Kamu İşvereni’nin teklifi, Hakem Kurulu tarafından değiştirilmeden ‘noter usulüyle’ belirlenmiştir.

'KURULUN YAPISI DEĞİŞMELİ'

Toplu sözleşme süreçleri, 4688 sayılı Kanun’un ve Hakem Kurulu’nun yapısının değişmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Hakem Kurulu, somut ekonomik veriler ve piyasa gerçekleri karşısında adil olanı verme noktasında hakkaniyetli davranması gerekirken; ismi ve Kanun’daki tarafsızlığı ile uyuşmayan bir şekilde Kamu İşveren Heyeti tavrından çıkamamıştır. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, maşeri vicdanın sesine değil, kamu işvereninin teklifine göre karar vermiştir.

Toplu Sözleşme Kanunu’nun ve Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin, 6 milyonu aşan kitlenin yükünü taşıyacak bir yapıda olmadığı bir kez daha görülmüştür. 4688 sayılı Kanun’un mevcut halinin, kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek süreye, sürece ve geleceğe dair beklentilerine cevaz vermeyecek şekilde olduğu ve yetkili konfederasyonla çalışılarak revize edilmesi toplu sözleşme hükmümüzle ortaya konulmuştur.

'KARARI KABUL ETMİYORUZ'

Memur-Sen olarak; imza altına aldığımız ve mutabakatla sonuçlandırdığımız toplu sözleşme görüşmelerinin tamamında, Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin üzerinde bir orana imza atmıştık. Fakat Hakem Heyeti, Kamu İşvereninin yüzdelik teklifinin yerinde ve yürütülebilir olduğu gerekçesiyle, yüzdelik zam oranını aynen koruyarak Merkez Bankası tarafından açıklanan %33 enflasyon beklentisiyle çelişen ve kamu görevlilerini enflasyonun altında ezdirecek kararıyla “Kamu İşvereni Hakem Kurulu” olduğunu ikrar etmiştir.

Kamu görevlilerinin maaş/ücret artışının enflasyon beklenti ve tahminlerinin altında kaldığı, enflasyon farkının müjde gibi lanse edilmesinin sağlıklı olmadığı tarafımızca her aşamada tespit ve ifade edilmişken, İşveren/Hakem Heyetinin kamu görevlileri kayba uğratacak, gerçeği görme ve doğru teklifi getirme iradesinden uzak kararını kabul etmiyor ve şerh düşüyoruz."

HÜKÜMETİN TEKLİFİYLE AYNI ORANDA ZAM

Hakem Kurulu'nun kararına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Kamu İşveren Heyeti de 17 Ağustos'ta aynı oranlarda zam teklifi sunmuştu. Daha önce 2012 ve 2013 yıllarında da müzkerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Hakem Kurulu devreye girmiş ve iktidarın teklifiyle aynı oranda zam yapılmasına karar vermişti.