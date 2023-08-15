Memur ve emekli zammında gözler perşembe gününde: Olası senaryolar neler?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç devam ediyor. Hükümetin dün ilk zam teklifinin kabul edilmesinin ardından taraflar 17 Ağustos'ta yeniden toplanacak. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisiyle ilgili, "Yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Hükümet kamu görevyelilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini dün sözleşme masasına sundu. Hükûmet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 artış teklif etti.

TRT Haber'e göre eklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

GÖZLER 17 AĞUSTOS'TA

Toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde bugün genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, zam beklentisini, "Bunun yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu memura yapılacak nihai zam oranı değildir" dedi. Bayram'ın Milliyet'e yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Zam artışlarından ziyade sosyal haklar ön plana çıkıyor. Yani memura kira yardımı, bayram ikramiyesi gibi sosyal hususlar daha ön planda. Ben zam artışından ziyade bunların masada olacağını umuyorum.

"ANLAŞMA SAĞLANAMAYACAK"

Ancak en nihayetinde Memur-Sen ile kamu işveren tarafının teklifinde fark olduğu için anlaşma sağlanamayacaktır. Bu husus hakem heyetine gidecektir. Hakem heyeti de ay sonu itibarıyla memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme, zam ve sosyal imkanlarını nihayete erdirecektir. Hükümetin teklifi Memur-Sen tarafındaki tekliften daha aşağı kaldığı için söz konusu durum hakem heyetine gidecektir. Zamlardan ziyade sosyal tarafın ağır bastığını düşünüyorum. Memura kira yardımı ve diğer istekler daha ağır basacaktır diye düşünüyorum.

YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın açıklamış olduğu yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 58’ler civarındadır. Bu doğrultuda ikinci altı aylık enflasyon yüzde 30’lar seviyesine yaklaşacaktır. Hükümetin vermiş olduğu teklif kümülatif olmayan toplamda yüzde 23’tür.

Bunun yüzde 30’lar seviyesine gelebileceğini düşünüyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Bu memura yapılacak nihai zam oranı değildir. Memurlarımız zaten toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyor. Burada enflasyon ikinci altı ayda yüzde 40 çıkarsa, toplu sözleşme zammı yüzde 20 olsa dahi memurlar zaten yüzde 40 zam alacaklardır."

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.