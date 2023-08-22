Memur ve emeklinin zam sürecinde kritik gün: Müzakereler sona eriyor

Memur ve memur emeklilerinin 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gözler bugün yapılacak son müzakerede. Kamu işvereninin son teklifini vereceği görüşmeden anlaşma çıkmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler bugün sona erecek. Kamu işvereni, son teklifini sunacak. Bu teklifin de kabul edilmemesi halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı.

Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

Eğer bugün de iki taraf arasında anlaşma sağlanamazsa görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Dün basın toplantısı düzenleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işvereninin enflasyon farkını 'zam' diye sunduğunu, buna rağmen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve kendilerine imza attıracak teklifin bugün yapılmasını beklediklerini söyledi.