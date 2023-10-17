Menderes Belediyesi Yüzyüzeyken Konuşuruz konserini iptal etti

Menderes Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak Yüzyüzeyken Konuşuruz konseri, grubun bas gitaristi Can Tunaboylu'ya ilişkin başlatılan kadına şiddet soruşturması nedeniyle iptal edildi. Grup yerine Ersin Şov ve sanatçı Ece Seçkin, Mendereslilerle buluşacak.

İzmir'in Menderes ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında gerçekleşecek olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konserini iptal edildi.

28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserin yerine Ersin Şov ve Ece Seçkin konserlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

Menderes Belediyesi, konserin Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu'ya yönelik kadına yönelik şiddet soruşturması sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

"DUYARSIZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada grubun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında başlatılan soruşturmaya dikkat çekildi.

Açıklamada "Kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir" denildi.

Menderes Belediyesi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim tarihinde, belediyemiz organizasyonunda sahne alacağı öncesinde kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak basına yansıyan haberlerde, müzik grubunun gitaristinin bir kadına şiddet uyguladığı iddiası gündeme gelmiş, işbu şiddet olayının yargıya intikal ettiği, tarafların bu yönde karşılıklı beyanlarda bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olarak İstanbul Sözleşmesi’nin ve 6284 Sayılı Kanun’un yanında olduğumuzu; bu yöndeki mevzuatı desteklediğimizi her aşamada dile getirmiştik. Bilindiği üzere 6284 Sayılı Kanun potansiyel şiddetin önlenmesi, bu yönde önleyici tedbirlerin alınması adına mağdurun beyanını esas almaktadır. Bu beyan kesinlikle hükme etki etmemekte, yalnızca koruma mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Kadın ve çocuklar gibi dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanmasının, şiddetle etkili ve bütüncül bir mücadelenin zorunlu unsuru olduğunun bilincindeyiz.

Anlatılan sebepler ile kadına yönelik şiddet iddiasının varlığı söz konusu iken bu duruma duyarsız kalmamız mümkün değildir. Toplumda şiddete yönelik farkındalığın ve anlayışın artırılması adına bunu görev bildiğimizi bildiriyor; 28 Ekim 2023 tarihinde saat 21.00’de gerçekleşmesi planlanan Yüzyüzeyken Konuşuruz konserinin iptal edildiğini, yerine Ersin Şov ile sanatçı Ece Seçkin konserinin gerçekleşeceğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."