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Menzil'de yangın çıktı

Menzil Cemaati'ne ait külliyede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Güncel
  • 06.09.2023 22:31
  • Giriş: 06.09.2023 22:31
  • Güncelleme: 06.09.2023 22:34
Kaynak: Haber Merkezi
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Menzil'de yangın çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde, cemaatin yaptırdığı külliyede yangın çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre yapı kısa sürede alevler içinde kalırken, itfaiyenin müdahele etmesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi.

CEMAAT BÖLÜNMÜŞTÜ
Menzil Tarikatı, liderleri Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında oğulları arasında yaşananlar sebebiyle bölünmüştü. Erol’un üç oğlu da ‘tövbe verme’ yetkisine sahip olurken, müritlere istedikleri lidere bağlanma özgürlüğü verilmişti.

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