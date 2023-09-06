Menzil'de yangın çıktı

Menzil Cemaati'ne ait külliyede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine giden Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde, cemaatin yaptırdığı külliyede yangın çıktı.

Cumhuriyet'in haberine göre yapı kısa sürede alevler içinde kalırken, itfaiyenin müdahele etmesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi.

CEMAAT BÖLÜNMÜŞTÜ

Menzil Tarikatı, liderleri Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında oğulları arasında yaşananlar sebebiyle bölünmüştü. Erol’un üç oğlu da ‘tövbe verme’ yetkisine sahip olurken, müritlere istedikleri lidere bağlanma özgürlüğü verilmişti.