Menzil'in ölen şeyhinin oğlu bağış toplamaya başladı

Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un (Elhüseyni) büyük oğlu Abdülsaki Elhüseyni’nin iki hafta önce kurduğu Nezir Derneği, 'bağış' adı altında para toplamaya başladı.

Yaklaşık 2 ay önce ölen Menzil Cemaati'nin şeyhi Abdülbaki Erol'un (Elhüseyni) büyük oğlu Abdülsaki Elhüseyni’nin iki hafta önce kurduğu Nezir Derneği, 'bağış' adı altında para toplamaya başladı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Rıfat Kırcı'nın haberine göre cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol'un ölmesinin ardından oğulları arasında başlayan örgütlenme yarışı hızlandı. Ölen şeyhin büyük oğlu Abdülsaki Elhüseyni’nin kurduğu Nezir Derneği, bağış adı altında para toplamaya başladı.

Cemaat mensupları henüz iki hafta önce faaliyetlerine başladığını açıklayan Nezir Derneği’ne ait olduğunu belirttikleri IBAN adresini sosyal medyada paylaşarak herkese 'bağış yapma' çağrısında bulunuyor.

İZİN ALINDI MI?



Ancak derneklerin izin almadan bağış toplaması için 'kamu yararı gözeten dernek statüsünde' bulunması ya da valiliklerden izin alması gerekiyor. Nezir Derneği bu statüde bulunmazken 81 ilin valiliğinden izin alıp almadığı bilinmiyor.