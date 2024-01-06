Menzil’deki miras kavgasının görüntüleri de ortaya çıktı: “Eşyaları attılar, hocalarımızı ağlatıp zorla çıkardılar”

Menzil Cemaati’ni yöneten üç kardeş arasındaki miras kavgasının görüntüleri de ortaya çıktı. Muhammed Saki Elhüseyni taraftarları Menzil köyündeki medreseden zorla çıkarıldı, eşyalar ise sokağa atıldı. Yapılan açıklamada, “Hocalarımızı ağlatarak zorla sınıftan çıkardılar” denildi.

İsmail ARI

Menzil Cemaati’nde sular durulmuyor. Cemaat mensuplarının "Gavs" olarak nitelendirdiği Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaatin başına geçen üç oğlu arasındaki kavga her geçen gün daha da büyüyor.

Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıklamıştı. Ancak 2 Ocak tarihinde cemaatin merkezi konumunda olan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil Köyünde Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarı cemaat mensupları, Muhammed Saki Elhüseyni taraftarlarını medreseden attı.

BirGün’ün gündeme getirdiği bu olayın ardından medrese yaşananlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Fettah ve Mubarek’e bağlı müritlerin, Muhammed Saki Elhüseyni’ne bağlı cemaat mensuplarına ait eşyaları medresen dışarı attığı görülüyor.

KIŞKIRTMAK İSTEDİLER

Muhammed Saki Elhüseyni yanlıları tarafından yapılan yeni açıklamada ise yaşananlar şöyle anlatıldı:

-“Yalan attılar.

-Eş yönetim dediler, yönetime el koymaya kalktılar.

-Bayan hocalarımızı ağlatarak zorla sınıftan çıkardılar.

-Çocuklar olaylardan psikolojik olarak olumsuz etkilendi.

-Kışkırtmaya yönelik hareketler yaptılar.

-Çocuklar üzerinde ayrımcılık yaptılar.”

ZORLA BOŞALTTILAR

Daha önce Muhammed Saki Elhüseyni yanlısı cemaat mensuplarına gönderilen bilgi notunda, çocukların bulunduğu medresenin Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni taraftarları tarafından boşaltıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Mektep evim - gençlik merkezi binasının içindeki masa, sandalye, halı gibi tüm eşyalar Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki hazretlerinin rızası olmadan boşaltıldı. Bunun da öncesinde eşya taşıtmak için köydeki sofilere ‘hizmet’ adı altında duyuru yapıldı. Muhammed Saki hazretlerinin bilgisi olmadan resmi karar çıkartıldı ve 2 Ocak 21.00 sularında kurum kapattırıldı. Sultan Muhammed Saki hazretlerine intisaplı hocalar azarlandı, kendilerine tehdit ve beddua edildi."