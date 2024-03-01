Menzil’in diplomasi turu!

Skandallarla gündeme gelen Menzil ile bağlantılı Nezir Derneği, rotayı Nijer’e kırdı. Dernek üyeleri, Nijer Büyükelçisi Özgür Çınar’ı makamında ziyaret etti.

Mustafa BİLDİRCİN

Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete kadar toplumsal yaşamının tümünü ilgilendiren alanlarda etkilerini artıran tarikat ve cemaatler, dış politikada da görünür hale geldi.

Kamuoyunda, “Menzil Cemaati’nin derneği” olarak bilinen ve ölen Menzil Şeyhi Abdulbaki Ehüseyni’nin oğlu Muhammed Saki Elhüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği, Çad Büyükelçisi’nin ardından şimdi de Nijer Büyükelçisi’nin makamından fotoğraf verdi.

Ziyaret, derneğin sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Dernek üyeleri, Nijer Büyükelçisi Özgür Çınar’ın makamından fotoğraf da paylaştı. Bu arada derneğin “kurban organizasyonu” için Nijer’de bulunduğu bildirildi. Ancak büyükelçilik ziyaretinin “kurban kesim ve dağıtım işlemlerinden önce” gerçekleştiği belirtildi. Menzilci derneğin Büyükelçi Çınar ile “Faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı” yaptığı öğrenildi.

Nezir Derneği, 22 Şubat’ta, Türkiye’nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın makamında ağırlanmıştı. Derneğin kurulduğu günden beri “bağış” adı altında para topladığı biliniyor.