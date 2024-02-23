Menzil’in vekili korgeneralle!

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, makamında Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen M. Raşid Seydaoğlu ile görüştü. Seydaoğlu, “Cumhurbaşkanı’yla da görüşüyorum” dedi.

İsmail ARI

Menzil Cemaati gündemden düşmüyor. Bir yandan ticari faaliyetlerini sürdürerek şirketlerine yenilerini ekleyen cemaat bir yandan da kamu kurumlarında dilediğini gibi at koşturuyor. Müritleri kamu kurumlarında, emniyet ve jandarmada hızla örgütleniyor.

Muhammed Raşid Seydaoğlu, cemaatin Başkent Ankara’daki en önemli isimlerinin başında geliyor. Seydaoğlu aslında bir kamu görevlisi, kadrosu da resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda… Bir caminin imamı olarak kayıtlarda yer alıyor. Ancak Seydaoğlu sıradan bir imam değil. Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesinin bir mensubu

Seydaoğlu, Menzil’i “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile yöneten Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni isimli üç kardeşin yeğeni… Kendisi de Menzil şeyhlerinin dayısı olduğunu ifade ediyor.

KORGENERALLE GÖRÜŞTÜ

Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen Seydaoğlu’nun bir süre önce Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile görüştüğü ortaya çıktı. Korgeneral Koç’un, makamında jandarma, emniyet ve TSK’de hızla örgütlendiği bilinen Menzil’in önemli ismi Seydaoğlu ile neden görüştüğü ve konuştuğu ise bilinmiyor.

İddialara göre, Seydaoğlu aslında Adıyaman merkezli Menzil’in Ankara’daki eli konumunda. Üst düzey atamalar dahil olmak üzere kamudaki birçok görevlendirme Seydaoğlu aracılığıyla hallediliyor.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞÜYORUM

Kamu kurumlarına dilediği gibi girip çıkan, bürokratların, üst düzey askerlerin yanına çat kapı gidebilen Seydaoğlu daha da fazlasını anlattı. BirGün’ün ulaştığı Seydaoğlu, bürokrasideki tüm görüşmeleri Menzil adına değil şahsı adına yaptığını iddia ederek şunları söyledi:

“Menzil şeyhleri ile akrabayım. Şahsım adına, insan olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da tüm bakanlarla da görüşürüm. Görüşmelerim Menzil ile alakalı değil. Menzil şeyhleri benim dayım. Ben devlet memuruyum, Diyanet’in personeliyim. CHP ve İyi Parti’de de dostlarım var. Gazetecilerle de görüşüyorum.”

ŞİRKET SAHİBİ İMAM

Öte yandan Seydaoğlu’nun sosyal medya hesaplarında Menzil Cemaati ile ilgili birçok paylaşım da yer alıyor. Ayrıca bir başka sosyal medya platformunda Seydaoğlu hem Diyanet’te çalıştığını hem de Mesey Sağlık ve Medikal Şirketi’nin “yönetim kurulu başkanı” olduğunu belirtiyor.