Meraklı kalabalık, gösteri izler gibi imha izledi

Kayseri'de halk yoğunluğunun bulunduğu alanda unutulan poşet, uzman ekiplerce uzaktan fünye ile patlatıldı. Meraklı kalabalık, polisin güvenlik önlemlerine rağmen çalışmaları izlemek için çabaladı.

Kayseri'de halk yoğunluğunun bulunduğu alanda unutulan poşet, uzman ekiplerce uzaktan fünye ile patlatıldı. Meraklı kalabalık, polisin güvenlik önlemlerine rağmen çalışmaları izlemek için çabaladı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda halkın yoğun olarak bulunduğu alanda sahipsiz poşeti gören vatandaşlar durumu polis bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, poşetin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan poşetten ayakkabı çıktı.

HERKES TELEFONA SARILDI

Öte yandan, geniş güvenlik önlemlerine rağmen toplanan meraklı kalabalık poşetin patlatılmasını kaydetmek için telefonlarına sarıldı.