Meral Akşener'den Can Atalay mesajı: Mahkeme bir an önce gereğini yapmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AYM'nin Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesi hakkında paylaşım yaptı. Akşener, mahkemeye AYM kararını uygulama çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AYM'nin, cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Akşener, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de AYM'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararını uygulaması gerektiğini belirtti.

Akşeneri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhâl çözülmelidir."