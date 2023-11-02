Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildi

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde görevden alındı. İde, "Bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verildi.

Sosyal medya hesabında, Meral Akşener'in Cumhuriyet Bayramı kutlaması için dağıttığı hediyenin fotoğrafıyla mesaj yayımlayan İde, "Bir fincan kahvenin BİLE, 40 yıl hatırı var..." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan paylaşım yaparak İde'ye partiye katkıları için teşekkür etti. Zorlu, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz" dedi.