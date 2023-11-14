Merdan Yanardağ, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gazetemiz BirGün'de yayımlanan yazı dizisi nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci Merdan Yanardağ, gazetemiz BirGün'de 10 Nisan - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halinde yayımlanan yazı dizisi nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Merdan Yanardağ ve avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Suzan Ayça Uğur katıldı.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yanardağ, yazılarında hakaret anlamına gelecek kelimeler olmadığını, bu yazıların yazı dizisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kendisinin aynı zamanda sosyoloji doktoru olduğunu söyleyen Yanardağ, söz konusu yazıların eleştiri ve analiz amacıyla yazıldığını ifade etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Yanardağ'ın üzerine atılı 'zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan beraatine karar verdi.

8 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında Yanardağ’ın “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme, şikayetçi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebini kabul etmişti. Erdoğan’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek Yanardağ’ın cezalandırılmasını talep etmişti.