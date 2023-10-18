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Merdivenlere sabotaj güvenlik kameralarında

Yaşam
  • 18.10.2023 06:00
  • Giriş: 18.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 18.10.2023 07:17
Merdivenlere sabotaj güvenlik kameralarında
Fotoğraf: ANKA

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) metrolardaki yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde bir kişinin yürüyen merdivenin durdurma tuşuna bastığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin paçalarını düzeltiyormuş gibi yaptığı sırada yürüyen merdivenlerin durdurma tuşuna bastığı anların görüldüğü videoyu İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu. Ongun paylaşımında, “Bu sabah, Küçükçekmece Cennet Mahallesi. Yürüyen merdivenleri durduran, bozan asansörlere zarar veren kişiler hakkında rutin olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlatırız” dedi.

Halkın canını hiçe sayıyorlar
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