Merkez Bankası bilançosunda zarar sinyali

TCMB bilançosunda kâr-zarar açısından takip edilen öncü göstergelerden biri olan diğer kalemler hesabı yılın son işlem günü olan 29 Aralık itibariyle 900 milyar TL'ye dayandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bilançosundaki öncü gösterge 2023 yılının zararla kapatıldığı sinyalini verdi.

TCMB bilançosunda yer alan diğer kalemler hesabı yılın son işlem günü olan 29 Aralık itibariyle 894,8 milyar TL pozitif bakiye verdi. Geçen yıl söz konusu hesap yılı eksi 41,2 milyar TL bakiye ile kaparken bankanın vergi karşılığı sonrası dönem kârı 71,9 milyar TL açıklanmıştı.

2021 yılında söz konusu hesap yılı eksi 60,2 milyar TL kapatırken Bankanın dönem kârı 57,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında da diğer kalemler hesabı eksi 39,1 milyar TL kapanırken, dönem kârı 34,5 milyar TL açıklanmıştı.

Söz konusu hesapta birçok başka kalem konsolide edilirken ağırlıklı değeri dönem kârı veya zararı açısından öncü gösterge olarak ele alınıyor. Bu hesapta pozitif rakamlar dönem zararına, negatif rakamlar ise dönem kârına işaret ediyor.

Kaynak: BloombergHT