Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Merkez Bankası'ndan "sadeleşme" için yeni karar

TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor. Menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4’ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

Ekonomi
  • 06.04.2024 12:58
  • Giriş: 06.04.2024 12:58
  • Güncelleme: 06.04.2024 13:07
Kaynak: AA
Merkez Bankası'ndan "sadeleşme" için yeni karar
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor.

TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, TCMB'nin, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kapsamında; menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılması planlanmaktadır" denildi.

Merkez Bankasından hükümete asgari ücret için açık mektup
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı işlemleri için yeni karar
BirGün'e Abone Ol