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Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, yarın saat 14.00’te yapılacak.

Ekonomi
  • 29.04.2024 19:27
  • Giriş: 29.04.2024 19:27
  • Güncelleme: 29.04.2024 19:30
Kaynak: ANKA
Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak
ANKA

TCMB 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 27 Nisan’da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Daha önceki yıllarda Merkez Bankası'nın genel kurulu mart ayı içerisinde yapılıyordu. Buna göre; TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayında Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

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