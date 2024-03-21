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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri üst üste 9. kez geriledi. Toplam rezervler, 15 Mart haftasında swap hariç bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar azalarak 127 milyar 897 milyon dolara düştü.

Ekonomi
  • 21.03.2024 15:01
  • Giriş: 21.03.2024 15:01
  • Güncelleme: 21.03.2024 15:30
Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar azalışla 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri swap hariç 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

Böylece, TCMB'nin döviz rezervleri üst üste 9. kez geriledi. 

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