Merkez Bankası: Yüksek enflasyonda "vergi, TL'deki değer kaybı ve ücret artışı" etkili oldu

Merkez Bankası'nın temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunda, enflasyonun temmuzda 9,49 oranında yüksek bir artış kaydettiği belirtilerek, bu gelişmede vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının etkili olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda, tüketici fiyatlarının temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydettiği, yıllık enflasyonun 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.

Vergi artışları ve TL'deki değer kaybına vurgu yapılan raporda, "Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştı" idadelerine yer verildi.

Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedildiği saptaması yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 olarak gerçekleşmişti.

Enflasyon raporundan öne çıkanlar şöyle:

• Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydetmiş, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

• Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur.

• Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştır. Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedilmiştir.

• Enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir.

• Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etmiştir. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlenmiştir.

• Gıda fiyatları, mevsimsel ortalamasının aksine yükseliş kaydeden taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla önemli ölçüde yükselmiştir.

• Üretici fiyatları bir önceki ayın ardından bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydetmiştir.