Merkez Bankası’nda kazan kaynıyor

TCMB Başkanı Erkan ve ailesiyle ilgili iddialara yenileri ekleniyor. Yılın ilk faiz kararı Erkan’la ilgili haberlerin gölgesinde, 25 Ocak’ta alınacak. Politika faizinin 2,5 puan artırılarak yüzde 45’e çıkarılması bekleniyor.

BirGün / ANKARA

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialara yenileri eklendi. Erkan’la ilgili iddialara yönelik olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) dışında kamudan yalanlama ya da düzeltme gelmemesi dikkat çekti. ABD'den büyük umutlarla getirilen Erkan, adeta yalnız bırakılmış durumda.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı. Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu. Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu. Ancak iddiaların arkası kesilmedi. Son olarak Banka’nın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü ve Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı Dr. Yusuf Kenan Bağır’ın görevden alındığı ve iki gün sonra görevine döndüğü iddia edildi. Tartışmaların odağındaki Erkan'ın seçim öncesinde görevden alınabileceği ve yerine Dr. Cevdet Akçay ve Prof. Dr. Hatice Karahan'ın atanabileceği öne sürüldü.

SON ARTIŞ TAHMİNİ

Kulislerde Erkan olayının büyümesi beklenirken yılın ilk Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Erkan’la ilgili haberlerin gölgesinde, 25 Ocak’ta toplanacak. Aralık ayında olduğu gibi politika faizinin bu ay da 2,5 puan artırılarak yüzde 45’e çıkarılması bekleniyor. Aralık ayındaki toplantının ardından banka, faiz artışlarına bu ay son noktayı koyacağı ve seçimlere kadar beklemede kalacağı tahmin ediliyor.

TCMB’deki huzursuzluk giderek büyürken Erkan’ın PPK üyeleriyle aralarının iyi olmadığı da iddia edildi. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,54 düzeyinde oluştu.

Seçim öncesi "nas" ile ilişkilendirilen düşük faiz politikasını seçimin hemen ardından terk eden Merkez Bankası, haziranda 6,5, temmuzda 2,5, ağustosta 7,5, eylül, ekim ve kasımda 5'er puan olmak üzere seçim sonrası tüm kurul toplantılarında faiz artırdı.

Son PPK metninde "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir" ifadeleriyle faiz artış döngüsünün sona erdirileceği belirtilmişti.

PROGRAM İŞLEMİYOR

Seçim sonrası değişen program da istenilen sonuçları vermiyor. Enflasyon beklentileri yükselirken ekonomide durgunluk sinyalleri geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ben defterlerimi sonuna kadar kullanıyorum. Bu seviyeye inmemiz lazım. Gösterişten uzak, mütevazı kamu anlayışına mecburuz” çağrısı yaparken Erdoğan’ın seçim için ‘kesenin ağzını açın’ talimatı verdiği konuşuluyor. Bakan ise sık sık ‘seçim ekonomisi uygulanmayacak’ açıklamasında bulunuyor.

Kemer sıkma politikaları ile iç talebin önünü kesmeye çalışan ekonomi yönetimi bir türlü dikiş tutturamıyor. Son enflasyon raporunda seçim sonrası enflasyonun yüzde 75 ile zirve seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Üst üste yaşanan krizler, henüz 8 aydır görevde olan ekonomi yönetiminde seçim öncesi değişiklik yaşanması ihtimallerini artırdı.