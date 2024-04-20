"Merkez Bankası’nın zararı, 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, sekiz bakanlığın bütçesinin toplamanın 817.8 milyar lira olduğuna işaret ederek, Merkez Bankası’nın zararının bunun üzerinde olduğunu vurguladı. Uzun, "Merkez Bankası’nın 818.2 milyar liralık zararı 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla. Oluşan zarar öyle büyük ki; Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla ve neredeyse 6 Şubat depremlerinde; acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasara eşit" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) zararını bakanlıkların bütçeleri ile karşılaştırdı.

Merkez Bankası’nın 818.2 milyar liralık zararının 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla olduğunu söyleyen Uzun, "Oluşan zarar öyle büyük ki; Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla ve neredeyse 6 Şubat depremlerinde; acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasara eşit" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ SEFALET LİGİNDE ÜST SIRALARA TIRMANIYOR"

Türkiye’nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini hatırlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Özellikle dar gelirli yurttaşlarımız çok zor günler geçirirken, orta direk ise yok edildi. Bir kişinin 'ben bilirim; faiz neden, enflasyon sonuçtur' safsatası ve kuru inadı uğruna Türkiye; enflasyonun, işsizliğin ve yoksulluğun pençesine düştü.

Geldiğimiz noktada ülkemiz sefalet liginde hızla üst sıralara tırmanırken, memurlar ve esnaflar yoksulluk sınırının altında günü kurtarmaya çalışır, toplumun tüm kesimleri ise hayatta kalma savaşı verir hale geldi. Hal böyleyken yandaş şirketlere tam gaz destek olan iktidar, parası olanlara da ülkenin kaynaklarını akıtmaya devam etti. Banka Para basıp Kur Korumalı Mevduat (KKM) tutabilecek olan daha varlıklı kişilere kaynak aktardı ama fatura yine halkın sırtına yüklendi. İktidarın ülkeyi soktuğu girdapta mutlu azınlık hariç herkes sürünmeye devam etti.

Maaşlar eridi, vergi yükü daha fazla yoksul halka yayıldı hatta deprem gerekçe gösterilerek 2 kez MTV toplandı. Sonuç ise koca bir sıfır. Her ay bir sonraki yıla ertelenen enflasyonu düşürme vaadi ile günü kurtarmaya çalışan iktidarın artık bu ülkeye daha fazla zarardan başka verebileceği hiçbir şey kalmamıştır."

Fotoğraf: CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun

Uzun’un 8 bakanlığın bütçeleri ve Merkez Bankası’nın zararıyla ilgili yaptığı karşılaştırma tablosu şöyle:

• Dışişleri Bakanlığı bütçesi- 31.373.647.000

• Ticaret Bakanlığı bütçesi- 38.501.707.000

• Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi- 38.964.106.000

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi- 48.323.176.000

• İçişleri Bakanlığı bütçesi- 76.295.436.000

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi- 78.995.069.000

• Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi- 171.030.724.000

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi- 334.349.925.000

∗ Bütçe toplamları: 817.833.790.000

∗ Merkez Bankası 2023 zararı -818.200.000.000