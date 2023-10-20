Merkezi yönetim borç stoku 7 trilyona dayandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilerine göre, borç stoku eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu. Borçların 3 trilyon 916,4 milyar lira tutarındaki bölümünü döviz cinsi borçlar oluşturdu.

Ekonomi 20.10.2023 17:55 Giriş: 20.10.2023 17:55

Güncelleme: 20.10.2023 17:56 Kaynak: AA

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Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 6 trilyon 69,6 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 153,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 916,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu beklentisinde dolar geriledi, enflasyon arttı Dolar/TL haftanın son gününe nasıl başladı?