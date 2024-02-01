Mersin Belediyesi toplu iş sözleşme töreni yapıldı

Haber Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çalışanlarını kapsayan ‘Toplu Sözleşme Ek Protokol İmza Töreni’ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, DİSK Genel İş ve Belediye İş arasında yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde çalışan işçilerin maaşı 25 bin 100 TL’ye yükseldi.

Edip Buran Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen imza törenine binlerce işçi katıldı. Salonu ‘Emek en yüce değerdir’, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘Gücümüz birliğimizden gelir’ ve ‘Memnuniyetle çalışıp memnuniyetle desteklemeye devam edeceğiz’ pankartlarıyla donatan binlerce işçi, sık sık ‘Yaşasın örgütlü mücadelemiz’, ‘El ele, kol kola, omuz omuza’ ve ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ sloganları attı.

CHP’nin kendisini yeniden aday göstermesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Bunu dedirten sizlerin aracılığıyla Mersin halkı oldu. Sizler, Mersin halkına samimiyetle hizmet ettiniz. 5 yıldır Anamur’dan Tarsus’a, Çamlıyayla’dan Mut’a kadar dağ-bayır demeden çalıştınız. ‘Şu köye hizmet yapmayalım. Siyasi görüş olarak farklı. Bu bize oy vermiyor, bizim dünya görüşünde değil, bölgesi, mezhebi, meşrebi bu’ diyen insanlar olmadınız. Mersin ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdü. Çünkü sizin insana bakışınız, başkanınız gibi. Ben insanı insan olduğu için severim. Siz de hizmetleri bu düsturla yaptınız. İşte bu hizmetleriniz, bu memnuniyet Mersin halkının sesi olarak yükseldi.”

Büyükşehir’in emekçilerinin taleplerinin başının tacı olduğunu söyleyen Seçer, mevcut imkânlarla emekçiler için en hakkaniyetlisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde sürekli işçi statüsünde çalışan personelin haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşürdüklerini hatırlatan Seçer, bunun bir kazanım olduğunu belirtti.

Seçer ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bünyesinde çalışan 375 kadrolu işçi statüsündeki işçileri kapsayan ve Mart ayında yapılması planlanan Toplu İş Sözleşmesi’ni de 2 ay erkene aldıklarını, yeni toplu sözleşmeyi de önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşacaklarını aktardı. Seçer, “Umut ediyorum, sadece Mersin’imizde değil, tüm ülkemizdeki 86 milyon insanımızın da refah artsın, emek karşılığını alsın, ülkemiz zenginleşsin” diye konuştu.